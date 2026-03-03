“Giovani e futuro della città”, incontro tematico promosso dalla piattaforma politica “Siracusa Next Gen”

“Giovani e futuro della città” è stato il titolo del secondo incontro tematico organizzato da Siracusa Next Gen, una piattaforma politica, a cui aderiscono partiti e movimenti, che intende porre le basi per un rinnovamento della città.

Un secondo incontro partecipato da tantissimi giovani che sono intervenuti con idee, proposte, desideri per costruire un futuro con più opportunità, un futuro innovativo, al passo con i tempi.

Sono stati tanti i temi trattati, dalle difficoltà che gli studenti universitari incontrano al rientro in città (mancanza di aule studio, mancanza di spazi di aggregazione giovanile) alle croniche carenze presenti negli Istituti scolastici della scuola primaria e secondaria, alle difficoltà che i giovani laureati hanno per ristabilirsi a Siracusa dovuti ad una burocrazia locale eccessiva, alla mancanza di una corretta informazione.

Alcuni interventi hanno sollecitato la valorizzazione del patrimonio archeologico, spesso in condizioni di abbandono e il presidio dei quartieri con più criticità sociali. La difficoltà a trovare lavoro è stato il tema degli interventi di alcuni giovani che hanno sottolineato alcune criticità amministrative e logistiche per l’avvio di startup o di realtà commerciali. Presenti anche giovani che possiedono già un lavoro ma che fanno fatica a portare avanti le loro idee imprenditoriali.

Un incontro propositivo che ha fornito spunti per affrontare i temi del lavoro e dell’impresa, della formazione, della cultura e della creatività, del benessere, dello sport e dell’inclusione, della mobilità sostenibile e accessibile.

Temi che saranno ulteriormente focalizzati e sviluppati dagli stessi giovani nelle prossime settimane per trovare le giuste risposte e soluzioni alle loro richieste.

Partecipano a Siracusa Next Gen i seguenti partiti e movimenti: Alternativa Libera Siracusa, – Alleanza Verdi e Sinistra AVS (Europa Verde e Sinistra Italiana), Civico4, Democrazia Sovrana e Popolare, Italia Viva, Lealtà e Condivisione, Movimento Cinque Stelle (M5S), Partito comunista italiano (PCI), Sinistra Futura.