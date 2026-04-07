Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, “Il tuo futuro che impresa”: la finale il 9 aprile all’Einaudi

Si terrà giovedì 9 aprile alle ore 8:30, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “L. Einaudi” di Siracusa, la finale del progetto “Il tuo futuro che impresa”, a cura dei Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, giunto alla quarta edizione.

L’iniziativa ha visto quest’anno la partecipazione di 7 scuole della provincia di Siracusa, coinvolgendo 120 studenti liceali delle classi quarte e quinte. Realizzato anche grazie alla partnership con Junior Achievement, il progetto rappresenta un significativo percorso formativo che ha accompagnato gli studenti alla scoperta del mondo imprenditoriale, favorendo lo sviluppo di creatività, spirito di iniziativa e competenze trasversali.

La giornata conclusiva sarà l’occasione per assistere alla presentazione delle idee imprenditoriali sviluppate dagli studenti e per celebrare l’impegno e la crescita delle giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro.