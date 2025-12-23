Giovani in prima linea per la solidarietà a Siracusa: il successo della spesa solidale di Volunteers

Il 21 dicembre Volunteers ha promosso una Spesa Solidale che ha unito tanti giovani alla comunità in un’azione condivisa di aiuto e partecipazione. Circa 45 giovani e giovanissimi divisi nei vari supermercati coinvolti (Il Decò in via Elorina, ⁠⁠SuperConveniente alla pizzuta e il Conad al centro commerciale Archimede) hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona, dedicando il loro tempo a raccogliere generi alimentari di prima necessità per chi vive situazioni di difficoltà. Con entusiasmo, responsabilità e un forte senso di appartenenza, si è riusciti a fare tantissimo.

La risposta della cittadinanza è stata generosissima: nel corso della giornata sono stati raccolti 92 scatoloni, frutto di tante donazioni e di una comunità che ha saputo riconoscersi nel valore della solidarietà. Il materiale è stato affidato alle associazioni “Comunità di San Martino di Tours” e “La Casa di Sara e Abramo”.

Quella del 21 dicembre non è stata solo una raccolta alimentare, ma un’esperienza di crescita, inclusione e cittadinanza attiva, in cui i giovani sono diventati protagonisti di un messaggio semplice e potente: con pochissimo, e divertendosi, si può fare tantissimo per la comunità.

L’associazione Volunteers Siracusa parte con questo primo evento ma non intende fermarsi: Siracusa ha bisogno di creare una comunità di giovani che vogliano impegnarsi per portare avanti solidarietà e responsabilità collettiva, il tutto creando una rete inclusiva, impegnata e libera.

L’invito a far parte del già grande gruppo di Volunteers è aperto a tutti i giovani che vogliano fare esperienza di volontariato. Volunteers ringrazia di cuore tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti, i cittadini che hanno scelto di donare e le realtà associative che renderanno possibile la distribuzione della spesa. È da gesti come questi che nasce una comunità più attenta, più giusta e più umana.