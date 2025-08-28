Giovani sorpresi nella piscina della Cittadella dello Sport a Siracusa: volevano fare il bagno di notte

Alcuni giovani sono stati sorpresi la scorsa notte all’interno della piscina della Cittadella dello Sport di Siracusa. Intorno alle 2, una pattuglia della vigilanza Securitas, impegnata nei controlli sul territorio a tutela delle attività commerciali, ha notato il gruppo mentre scavalcava la recinzione dello stabile sportivo di via Concetto Lo Bello.

La centrale operativa ha immediatamente allertato il 112. Sul posto è giunta una volante della Polizia che, assieme alla guardia giurata, ha accertato che i ragazzi avevano raggiunto la vasca con l’intenzione di fare un bagno notturno.





I giovani, una volta identificati, sono stati invitati ad abbandonare la struttura e accompagnati in questura per le formalità di rito.