Giovanni Caccamo al Teatro Greco con “L’alba dentro l’imbrunire tour”: anche un omaggio al suo maestro Franco Battiato

Venerdì 10 luglio, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, Giovanni Caccamo porta al Teatro Greco di Siracusa il suo “L’Alba dentro l’imbrunire tour” con il quale sta festeggiando i dodici anni di carriera. L’artista modicano ripercorrerà le canzoni più significative dei suoi primi quattro album, oltre ad alcune delle più belle composizioni scritte per Elisa, Lang Lang, Andrea Bocelli, Patty Pravo e Malika Ayane; la seconda parte sarà interamente dedicata al suo mentore Franco Battiato.

Con le musiche eseguite da 28 musicisti della Sicily Symphony Orchestra, diretta dal maestro Luigi Sferrazza, e con gli arrangiamenti del maestro Valter Sivilotti, il concerto abbraccerà il pubblico in un viaggio emozionante di armonia, riflessioni e canzoni senza tempo.

Il nuovo spettacolo di Giovanni Caccamo arriva dopo il successo del suo ultimo album, Parola, con la partecipazione di Willem Dafoe, Patti Smith e altre straordinarie voci. Da quel progetto sono nati il Parola Tour in Italia, Cina, Spagna e Sud America e il progetto Parola ai Giovani, da lui ideato e promosso in collaborazione con l’Onu, della quale l’artista è ambasciatore, che sta coinvolgendo decine di migliaia di giovani in tutto il mondo per far partire un nuovo umanesimo.

Il concerto, realizzato in collaborazione con la Fondazione Inda e reso possibile dall’accordo tra Comune di Siracusa e Parco archeologico per la valorizzazione e la promozione del territorio e del suo patrimonio, nasce da un invito fatto dal sindaco Francesco Italia al cantante in occasione di un incontro avvenuto a Siracusa.

“Ritengo che Caccamo – afferma Italia, che è anche presidente della Fondazione – sia uno degli artisti italiani più interessanti e innovativi, come aveva intuito Battiato e come dimostrano la sue collaborazioni con star di livello assoluto. È un nostro conterraneo che punta sulla qualità e che si rivolge ai giovani di tutto il mondo con messaggi inclusivi per abbattere barriere e discriminazioni. Mi sembra la maniera migliore e più coerente per concludere una stagione della Fondazione Inda senza precedenti e che si è distinta anche per i contenuti umanitari e in favore della pace”.

In collaborazione con la Fondazione Franco Battiato e International Music & Arts, Giovanni Caccamo è stato interprete de La Messa Arcaica di Franco Battiato, al Duomo di Milano e al Pantheon di Roma, ricevendo un consenso unanime dalla critica e dal pubblico. All’Arena di Verona, ha interpretato Gli Uccelli, all’interno del memorabile concerto Invito al Viaggio.

Con la sua ricerca artistica, che unisce diverse forme d’arte e linguaggi espressivi, Caccamo rappresenta uno dei cantautori più sensibili del nostro tempo.

I biglietti, potranno essere ritirati direttamente alla biglietteria Inda del Teatro Greco: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, fino al 5 luglio; dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, nei giorni successivi.