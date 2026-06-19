Giovanni Girmena, presidente Avulss Siracusa, eletto consigliere nazionale della Federazione

In quel di Seveso (MI), il 13-14 giugno 2026, si è svolta l’Assemblea elettiva della Federazione Avulss, che si è tenuta presso il centro Ambrosiano. E’ stato eletto il nuovo Consiglio nazionale ed il presidente Alberto Lonardi.

La sede AVULSS di Siracusa ha ottenuto un risultato davvero degno di nota, per cui annuncia con orgoglio la nomina a consigliere nazionale della Federazione AVULSS di quello che è il proprio presidente, Giovanni Girmena. L’aretuseo Girmena ha ottenuto un incarico di grande rilievo a riconoscimento della qualità del lavoro da lui svolto in modo incondizionato sul territorio. L’incarico conferito a Girmena aiuta a potenziare la presenza della realtà Avulss all’interno degli organismi direttivi nazionali.

L’AVULSS è un’Associazione per il Volontariato, realizzato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari ed è una realtà nazionale istituita per promuovere un tipo di volontariato competente, gratuito, organizzato ed ispirato ai valori cristiani della compassione e della prossimità. L’Avulss opera negli ospedali, nelle RSA, nei servizi territoriali, nelle case di riposo, nei centri diurni ed in ogni luogo in cui persone fragili o disagiate abbiano bisogno di ascolto, di presenza e di riconoscimento della loro dignità. La Federazione Avulss svolge il compito di coordinare le sedi locali, di promuovere la formazione continua dei volontari, di sostenere i gruppi territoriali e di diffondere una cultura che miri all’umanizzazione dei servizi socio-sanitari. Avulss non è semplicemente un gruppo di volontari riuniti intorno ad uno scopo, ma, si tratta di una comunità formata, riconosciuta dalle Istituzioni, capace di garantire un “supplemento d’anima” nei vari contesti socio-sanitari, portando supporto, sostegno e assistenza nel bisogno.

Il presidente dell’AVULSS di Siracusa, che è stato nominato consigliere nazionale, Giovanni Girmena, è una persona eclettica, rappresenta un sicuro punto di riferimento nel volontariato socio-sanitario locale e regionale e nel volontariato a 360 gradi. Da diversi anni, si trova alla guida della sede siracusana, dimostrando di possedere una visione chiara e determinata per condurre con preparazione l’Associazione: un volontariato competente, organizzato, che sia rispettoso della persona e che sia in grado di collaborare con le Istituzioni sanitarie. Il percorso del presidente Girmena è veramente ricco di azioni tutte dirette al benessere altrui. Egli si distingue per aver coordinato progetti ospedalieri innovativi e replicabili; per la formazione dei volontari, mostrando una particolare attenzione alla comunicazione empatica e alla relazione d’aiuto e di cooperazione; collabora con Enti, Associazioni e Fondazioni nazionali, tra cui la Fondazione Telethon, di cui è coordinatore provinciale; è attivo nel Club service Lions, nell’Associazione Aeronautica, nel Co.Pro.Dis (Coordinamento Provinciale Disabilità), nella Fondazione Sant’Angela Merici; nella promozione della cultura dell’umanizzazione da perseguire nei luoghi di cura e nei servizi territoriali. Girmena ha sempre mostrato una capacità innata di costruire reti ed aggregazioni, valorizzando le competenze e le sensibilità più svariate che gli ruotano intorno. La personalità versatile, il temperamento mite e generoso, la leadership di Girmena vengono riconosciute dovunque egli operi, in quanto si distingue per equilibrio, visione allargata, capacità organizzativa e profonda attenzione verso la dignità della persona umana, soprattutto quella più fragile e bisognosa di cure ed attenzioni. La nomina a consigliere nazionale Avulss costituisce, pertanto, un riconoscimento al lavoro svolto dalla sede di Siracusa, che viene considerata ad oggi un modello encomiabile di progettualità e di collaborazione attiva, un’opportunità importante per portare a livello nazionale tutta l’esperienza maturata nel territorio. Il riconoscimento ottenuto da Girmena viene considerato come un segno di fiducia verso un uomo che rappresenta una guida lungimirante, capace di coniugare professionalità, umanità e spirito di servizio.

Il presidente Girmena si è così espresso dopo la nomina: “Accolgo questo nuovo incarico come un servizio alla Federazione e come un’opportunità per valorizzare il ruolo dell’Avulss di Siracusa. Continueremo a promuovere un volontariato competente, umano e vicino alle persone fragili. Questa mia nomina non riguarda una singola persona,, ma, è il frutto dell’impegno quotidiano dei volontari siracusani, della loro presenza accanto ai malati, della loro capacità di testimoniare gratuità, ascolto e rispetto; rappresenta per me uno stimolo per crescere ancora.”.

La nomina a consigliere nazionale è un segno di stima e di profonda fiducia nei riguardi di Girmena e costituisce un invito a proseguire nella costruzione di un volontariato sempre più professionale, umano e radicato nei valori. La nuova responsabilità avvia una nuova fase di opportunità per l’Avulss siracusana ed apre ad ulteriori prospettive di crescita per tutto il territorio. L’incarico servirà a rafforzare ed a propagare maggiormente l’identità ed il ruolo della AVULSS di Siracusa nel territorio e nella rete nazionale ed offre nuove prospettive di collaborazioni con le Istituzioni sanitarie, nuovi percorsi formativi per i volontari e la possibilità che si progettino e si sviluppino iniziative condivise con altre sedi italiane. Si tratta di un traguardo per l’intera comunità AVULSS e per il volontariato socio-sanitario dell’intero territorio.