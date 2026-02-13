Ultime news

Giovanni Guarneri: ecco quale sarà la mia idea di cucina per Le Graal

Lo storico chef del "Don Camillo" di Siracusa racconta ai nostri microfoni quali saranno le linee guida dell'offerta che coinvolgerà l'ospitalità a cinque stelle dell’iniziativa dell’imprenditore Fabrizio Di Amato, affiancato da Giuseppe Ambrosi, in un'ampia strategia di valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy

Una linea gastronomica comune unirà idealmente Siracusa, Cortina d’Ampezzo, Roma e il Lago di Garda.

Giovanni Guarneri, storico chef del ristorante Don Camillo di Ortigia, porta la sua idea di cucina per Le Graal, il brand di hotellerie che debutta con un 5 stelle lusso in una delle attuali sedi olimpiche invernali.

Ai nostri microfoni ha raccontato quali saranno i piatti iconici che verranno presentati, qual è la sua filosofia di cucina e soprattutto com’è cambiata la consapevolezza dei clienti nell’approccio con l’alta gastronomia.

Che cos’è il lusso? Guarneri non ha dubbi: “Un ottimo spaghetto al pomodoro può essere più gourmet di molti prodotti esotici o altamente costosi”


