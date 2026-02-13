Giovanni Guarneri: ecco quale sarà la mia idea di cucina per Le Graal

Una linea gastronomica comune unirà idealmente Siracusa, Cortina d’Ampezzo, Roma e il Lago di Garda.

Giovanni Guarneri, storico chef del ristorante Don Camillo di Ortigia, porta la sua idea di cucina per Le Graal, il brand di hotellerie che debutta con un 5 stelle lusso in una delle attuali sedi olimpiche invernali.

Ai nostri microfoni ha raccontato quali saranno i piatti iconici che verranno presentati, qual è la sua filosofia di cucina e soprattutto com’è cambiata la consapevolezza dei clienti nell’approccio con l’alta gastronomia.

Che cos’è il lusso? Guarneri non ha dubbi: “Un ottimo spaghetto al pomodoro può essere più gourmet di molti prodotti esotici o altamente costosi”