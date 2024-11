Giovanni Migliore è il nuovo segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa.

È stato eletto questa mattina al termine del Consiglio Generale convocato nella sala congressi del Borgo Don Chisciotte Resort di contrada Bugilfezza e presieduto dal segretario generale della USR Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, alla presenza della segretaria generale aggiunta della Cisl nazionale, Daniela Fumarola.

Migliore, 56 anni, originario di Modica, ha guidato la Cisl Scuola territoriale a partire dal 2016 dopo essere stato il segretario regionale della stessa Federazione siciliana. Succede a Vera Carasi, da poco più di un mese entrata a far parte della segreteria regionale della Cisl Sicilia.

A completare la nuova segreteria territoriale Anna Reale e Nunzio Turrisi.

“Ringrazio Vera Carasi per il lavoro svolto in questi cinque anni – ha commentato Migliore subito dopo l’elezione – Si continua lungo il solco della confederalità autentico valore della nostra organizzazione e necessario modello per dare risposte immediate a questo grande territorio. Ragusa e Siracusa insieme detengono opportunità di sviluppo uniche – ha continuato il neo segretario – Le potenzialità di questo sud est siciliano rappresentano sempre più l’opportunità di investimento per un futuro che trattenga qui i giovani. Abbiamo delle vertenze importanti in corso – ha sottolineato Giovanni Migliore – C’è indubbiamente la crisi industriale che dovrà essere governata così come sta facendo da mesi il nostro settore Industria. Proveremo a comprendere meglio le scelte delle grandi aziende e, come sempre, restiamo pronti al confronto per costruire al meglio le soluzioni necessarie a garantire livelli occupazionali, sicurezza dei lavoratori e salute dei cittadini. C’è una transizione energetica e una riconversione dei nostri siti che non possono, però, incidere negativamente sull’economie delle nostre due province – ha concluso il nuovo segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa – Questa è una terra che ha dato molto allo sviluppo dell’intero Paese e come tale ha il diritto di essere tutelata per intero non sottovalutando, come ho accennato prima, nessuno dei settori produttivi che la reggono e la rendono ancora oggi appetibile per nuovi investimenti”.

“La fase di riconversione green e la diversificazione della produzione annunciate dalle aziende del settore chimico e petrolifero in questa area del Mezzogiorno deve assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi delle aziende direttamente interessate e dell’indotto”. Lo ha sottolineato Daniela Fumarola, segretario generale aggiunto della Cisl Nazionale, ai lavori del Consiglio generale della Ust territoriale.

“Al Governo e alla Regione chiediamo impegni precisi per salvaguardare l’economia di territori dalla straordinaria bellezza e dalle indiscutibili eccellenze, conciliando sviluppo industriale, tutela dell’ambiente e salute dei cittadini. Noi vogliamo partecipare al cambiamento con la nostra identità, cultura, capacità di proposta, senso di responsabilità e soprattutto autonomia dai partiti. – ha aggiunto – La via maestra deve essere quella della corresponsabilità sociale nella definizione delle politiche di sviluppo, dal livello europeo al nazionale fino ai luoghi di lavoro.

Bisogna proiettare nel futuro le relazioni industriali e sociali, – ha concluso – mettendo al centro la partecipazione e la persona con il suo protagonismo, la sua creatività, la sua capacità di promuovere attivamente trasformazioni e crescita delle comunità produttive e dei territori. Non vuol dire archiviare il conflitto, ma dire no all’antagonismo ideologico e preconcetto”.

Poi il richiamo alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha ribadito la necessità che il confronto tra politica e parti sociali sia sempre aperto e costruttivo. “Confronto, condivisione, visione in prospettiva – ha sottolineato la Fumarola – Principi che come Cisl lasciamo al centro del nostro agire”.

“In queste due realtà così importanti come Ragusa e Siracusa, la Cisl è un fondamentale punto di riferimento e di autorevolezza, avendo mantenuto una posizione precisa, tesa a portare avanti proposte di analisi e di prospettiva. Sulle importanti vertenze del territorio la Cisl ha difeso con forza la decisione di entrare nel merito delle questioni, senza mai arroccarsi su preconcetti e atteggiamenti pregiudiziali”. Lo ha detto Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia, intervenendo al Consiglio generale della Ust Ragusa Siracusa.

“Siamo certi che il nuovo gruppo dirigente guidato da Giovanni Migliore insieme ad Anna Reale e Nunzio Turrisi – ha concluso La Piana – saprà ancora esercitare e valorizzare il ruolo fondamentale del sindacato, attraverso il riconoscimento delle specificità territoriali. Un forte radicamento locale è essenziale per affrontare le sfide socio-economiche e promuovere sviluppo e inclusione sociale, sostenendo i lavoratori e rafforzando la collaborazione tra attori economici e istituzionali”.