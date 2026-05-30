Giovanni Musso (Ad di Irem) al Forum Economico 2026 di Confindustria Romania: focus su energia, competitività e innovazione

L’Amministratore Delegato di IREM S.p.A., Giovanni Musso, ha partecipato nei giorni scorsi al Forum Economico 2026 organizzato a Bucarest da Confindustria Romania e dalla F.P.I.A.R. – Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania, appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, della finanza e dell’innovazione per discutere le prospettive economiche e industriali dell’Europa. Appuntamento che ha visto anche la presenza dell’ambasciatrice italiana a Bucarest, Laura Aghillare e il presidente di Simest, Vittorio De Pedys.

Musso ha preso parte ai lavori nella sua veste di Consigliere presidenziale di Confindustria Romania con delega Oil & Gas, incarico che si inserisce in un percorso associativo consolidato. Lo scorso febbraio, infatti, l’AD di IREM è stato riconfermato dal presidente Andrea Allocco all’interno della squadra di presidenza dell’associazione per il triennio 2026-2029, dopo essere stato nominato nel luglio 2024 consigliere presidenziale dall’allora presidente Giulio Bertola.

L’edizione 2026 del Forum, ospitata al JW Marriott di Bucarest e intitolata “Powered by Europe. Open to the World”, ha posto al centro del confronto temi strategici quali competitività industriale, autonomia energetica, innovazione tecnologica, sicurezza economica e cooperazione internazionale.

Tra i partecipanti figuravano rappresentanti delle istituzioni europee, del sistema diplomatico, della finanza e delle principali realtà industriali attive nel continente.

“È stata un’importante occasione di confronto sui temi dell’indipendenza energetica – ha dichiarato Giovanni Musso –, della resilienza industriale e dell’autonomia economica europea in uno scenario internazionale sempre più complesso. Sono questioni che incidono direttamente sulla competitività delle imprese e sulla capacità dell’Europa di affrontare le sfide future”.

Musso ha inoltre sottolineato il valore della collaborazione tra il sistema produttivo italiano e quello romeno. “Ringrazio il presidente Andrea Allocco per l’invito – ha proseguito l’Ad di Irem – e per il lavoro che Confindustria Romania continua a svolgere nel creare connessioni tra imprese, istituzioni e mercati internazionali. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da profonde trasformazioni economiche e geopolitiche, fare sistema rappresenta un elemento fondamentale per sostenere la crescita delle aziende e favorire nuovi percorsi di sviluppo”.

La partecipazione dell’AD di IREM al Forum conferma il ruolo sempre più internazionale dell’azienda siracusana e il suo contributo nei principali tavoli di confronto dedicati al futuro dell’industria, dell’energia e della competitività europea.