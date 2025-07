Giovanni Pisano torna al Siracusa: guiderà il settore giovanile con Christian Romano

Un ritorno dal sapore speciale per uno dei simboli del calcio siracusano. Giovanni Pisano, storico bomber azzurro, è stato nominato nuovo responsabile del settore giovanile del Siracusa Calcio 1924, incarico che ricoprirà insieme a Christian Romano. La società ha deciso di puntare su figure di grande esperienza e fortemente legate alla storia del club, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla crescita delle giovani leve del Leone.

Classe 1968, Pisano vanta oltre 160 reti nei campionati professionistici, di cui 72 in Serie B, categoria in cui ha raggiunto l’apice della sua carriera nella stagione 1994-1995, quando con la maglia della Salernitana si laureò capocannoniere con 21 reti. Con il Siracusa ha indossato la maglia azzurra in due distinti periodi: a metà anni Ottanta (1985/86 e 1986/87) e poi nei campionati 2004/05 e 2005/06, totalizzando una quarantina di presenze e 17 gol.





Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Pisano ha intrapreso la carriera tecnica: osservatore per lo Spezia (2010), allenatore degli Allievi Nazionali della Salernitana (2013/14), tecnico in Romania al CS Balotesti e al FC Caransebes. In Italia ha allenato, tra le altre, il Modica Calcio in Eccellenza, l’Isola Capo Rizzuto e l’Anzio in Serie D. Dal 2019 ha ricoperto il ruolo di osservatore per la Fiorentina, con competenza su Sicilia e Calabria.

Il Siracusa Calcio 1924 conferma così la volontà di costruire una struttura solida e radicata nel territorio, valorizzando uomini che hanno scritto pagine importanti della sua storia sportiva. Un nuovo capitolo per Giovanni Pisano, che adesso guiderà la crescita dei campioni del domani.