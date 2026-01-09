Giovanni Rametta giura da consigliere provinciale: “Avola avrà il suo rappresentante”

Il consigliere comunale di Avola, Giovanni Rametta, primo dei non eletti della lista “Comuni al centro”, ha giurato oggi come nuovo consigliere del Libero consorzio di Siracusa. Prende il posto del consigliere Vanessa Impeduglia, decaduta a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Francofonte.

“Una bella giornata anche per la zona sud – le sue parole – visto che Avola avrà il suo rappresentante e da oggi inizieremo a lavorare in accordo con il presidente, i parlamentari regionali della zona sud e in particolare del deputato Auteri, portando risultati concreti”.

Contento anche il parlamentare Ars: “Giovanni è un ragazzo impegnato da tanti anni in politica – ha detto – e Avola ha oggi un rappresentante importante. Giovanni farà un grande lavoro per Avola e la provincia con il mio aiuto e assieme ai colleghi deputati Carta e Gennuso”.