Attualità · Consulte

La rappresentanza studentesca siracusana torna protagonista ai vertici regionali. Nel corso della seduta plenaria del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia, svoltasi oggi presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza” di Palermo, Giovanni Spatola — Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, eletto e sostenuto dal movimento studentesco Siracusa Futuro — è stato nominato Segretario regionale.

L’elezione di Spatola si inserisce in un percorso di continuità istituzionale, raccogliendo il testimone lasciato dal precedente mandato di Drago e confermando il peso e la credibilità della delegazione aretusea all’interno dell’organismo di rappresentanza degli studenti siciliani.

“Ringrazio l’assemblea per la fiducia accordata per questo incarico di grande responsabilità – dichiara il neo Segretario regionale Giovanni Spatola –. Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Coordinatore regionale Samuele Progno, Presidente della Consulta di Caltanissetta, al Vice Coordinatore Antonino Caponnetto, Presidente della Consulta di Catania, e a tutto il Coordinamento regionale. Lavoreremo fin da subito in sinergia per portare le istanze degli studenti siciliani sui tavoli istituzionali”.

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Soddisfazione viene espressa anche dal gruppo Siracusa Futuro, che sottolinea come questo risultato rappresenti la naturale evoluzione di un lavoro quotidiano radicato negli istituti del territorio: “Ancora una volta il nostro motto, “Noi per voi”, si traduce in fatti concreti e in un riconoscimento istituzionale di prestigio. Siamo certi che Giovanni saprà svolgere il ruolo di Segretario regionale con la serietà, la competenza e lo spirito di servizio che hanno sempre contraddistinto il suo impegno a Siracusa. A lui e all’intero Coordinamento regionale va il nostro augurio di un proficuo lavoro”.