Ultime news

2 minuti di lettura
Palazzo Impellizzeri

Giovedì a Siracusa “Urbicidio: la distruzione dell’agorà nel Ventennio e nelle autocrazie contemporanee”

Relatore sarà principale Marcello Saija, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo

Locandina Architettura

Relatore sarà principale Marcello Saija, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo

2 minuti di lettura

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17, l’Aula Magna di Palazzo Impellizzeri, a Siracusa, ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di seminari “Urbicidi | UPLab Series”, promosso dal Corso di Laurea Magistrale in Architettura del DICAr – SDS di Architettura di Siracusa.

L’incontro, dal titolo “Urbicidio: la distruzione dell’agorà nel Ventennio e nelle autocrazie contemporanee”, vedrà come relatore principale Marcello Saija, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo. Lo storico è noto per i suoi studi sulla storia dell’Italia contemporanea, con particolare attenzione alla crisi dello Stato liberale, al fascismo e al fenomeno dell’emigrazione siciliana.

Al dibattito interverranno anche Fausto Carmelo Nigrelli, Vito Martelliano, Matteo Ignaccolo, Luigi Pellegrino e Salvo Adorno, contribuendo a un confronto interdisciplinare sui temi della trasformazione e della distruzione degli spazi pubblici come strumenti di controllo politico e sociale, dal Ventennio fascista fino alle forme di autoritarismo contemporaneo.

Il seminario rappresenta il quinto appuntamento del ciclo Urbicidi, un percorso di riflessione che mette in relazione architettura, storia e politica, analizzando i processi attraverso cui l’agorà – intesa come spazio fisico e simbolico della vita collettiva – viene progressivamente svuotata o annientata.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge in particolare a studenti, studiosi e professionisti interessati ai temi della città, della memoria storica e del rapporto tra potere e spazio urbano.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più letti di oggi