Giovedì a Siracusa “Urbicidio: la distruzione dell’agorà nel Ventennio e nelle autocrazie contemporanee”

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17, l’Aula Magna di Palazzo Impellizzeri, a Siracusa, ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di seminari “Urbicidi | UPLab Series”, promosso dal Corso di Laurea Magistrale in Architettura del DICAr – SDS di Architettura di Siracusa.

L’incontro, dal titolo “Urbicidio: la distruzione dell’agorà nel Ventennio e nelle autocrazie contemporanee”, vedrà come relatore principale Marcello Saija, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo. Lo storico è noto per i suoi studi sulla storia dell’Italia contemporanea, con particolare attenzione alla crisi dello Stato liberale, al fascismo e al fenomeno dell’emigrazione siciliana.

Al dibattito interverranno anche Fausto Carmelo Nigrelli, Vito Martelliano, Matteo Ignaccolo, Luigi Pellegrino e Salvo Adorno, contribuendo a un confronto interdisciplinare sui temi della trasformazione e della distruzione degli spazi pubblici come strumenti di controllo politico e sociale, dal Ventennio fascista fino alle forme di autoritarismo contemporaneo.

Il seminario rappresenta il quinto appuntamento del ciclo Urbicidi, un percorso di riflessione che mette in relazione architettura, storia e politica, analizzando i processi attraverso cui l’agorà – intesa come spazio fisico e simbolico della vita collettiva – viene progressivamente svuotata o annientata.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge in particolare a studenti, studiosi e professionisti interessati ai temi della città, della memoria storica e del rapporto tra potere e spazio urbano.