Giovedì al via a Siracusa il progetto che vedrà la costruzione della rete Tele di Aracne

È rivolto ad enti pubblici, associazioni culturali e di solidarietà, club service, case famiglia, scuole, parrocchie, il progetto che vedrà la costruzione della rete Tele di Aracne, un’iniziativa di forte impatto sociale e territoriale, finalizzata alla creazione di un presidio stabile di inclusione, legalità, sviluppo comunitario che sarà avviato, alla presenza del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, giovedì 23 aprile alle 17:30 all’Accademia Sartoriale Le Tele di Aracne – bene confiscato alla mafia – in Via Bainsizza 145 a Siracusa.

Il progetto è finanziato da Fondazione con il Sud e da Fondazione CDP e promosso da Passwork impresa sociale società cooperativa sociale ETS, in partenariato con Kolbe APS, CNA Siracusa, Ermes Comunicazione, Fondazione Impresasensibile ETS e Fondazione Le Costantine. Il concept nasce con l’obiettivo di attivare percorsi di formazione e inserimento socio-lavorativo, rivolti a persone in condizioni di fragilità. Il percorso avrà la durata di 4 anni, durante i quali si svolgeranno corsi di formazione professionale che offriranno ai partecipanti opportunità lavorative concrete, con assunzioni al termine del percorso formativo. Grazie alla collaborazione con i soggetti che aderiranno all’iniziativa, all’Accademia saranno organizzati ciclicamente eventi, workshop, laboratori e manifestazioni che coinvolgeranno la cittadinanza, promuovendo la cultura della legalità, della coesione sociale, attraverso il

mondo della sartoria che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

“Le Tele di Aracne” è un progetto sociale nato a Siracusa all’interno di un bene confiscato alla mafia, con l’obiettivo di trasformarlo in un luogo di inclusione, lavoro e creatività.

In questo contesto, è stata avviata la costruzione della rete Tele di Aracne.

Giovedì prossimo le associazioni e gli enti che intendono aderire al progetto sottoscriveranno il protocollo d‘intesa. In quell’occasione sarà possibile visitare i locali dell’Accademia di via Bainsizza e partecipare ai workshop dedicati alla realizzazione delle tipiche coffe siciliane e ai lavori all’uncinetto che contraddistinguono le creazioni realizzate nel cuore della Borgata, dove tradizione e innovazione si intrecciano, dando vita a capi unici, ispirati alla tradizione tessile siciliana, al recupero del prezioso corredo della nonna e al riuso dei tessuti, reinterpretati in chiave contemporanea e sostenibile.