Giovedì cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di Siracusa della Guardia di Finanza

Il 25 settembre 2025, alle 10, nei locali della caserma “M.A.V.M. Ten. Alfredo Lombardi”, si terrà la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di Siracusa, tra il Col. t.ST Lucio Vaccaro e il Col. t.SFP Jonathan Pace, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia – Gen. D. Roberto Manna.
Al termine della cerimonia, il Comandante cedente e quello subentrante incontreranno la stampa intervenuta per l’occasione.
