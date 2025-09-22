Scudetti e convocazioni al Mondiale: lo Star Padel Floridia e i suoi giovani terribili

In studio con il tecnico Adriano Sammatrice, il presidente dello Star Padel Massimo Stella e gli atleti Stefano Indomenico, Gabriele Laurino, Andrea Di Martino e Luna Di Battista

In Caserma

Giovedì cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di Siracusa della Guardia di Finanza

Tra Lucio Vaccaro e Jonathan Pace

Il 25 settembre 2025, alle 10, nei locali della caserma “M.A.V.M. Ten. Alfredo Lombardi”, si terrà la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di Siracusa, tra il Col. t.ST Lucio Vaccaro e il Col. t.SFP Jonathan Pace, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia – Gen. D. Roberto Manna.

Al termine della cerimonia, il Comandante cedente e quello subentrante incontreranno la stampa intervenuta per l’occasione.


