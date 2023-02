Giovedì l’assemblea dei soci di Legambiente Siracusa

Giovedì alle 18, nella sala “Sonica” del circolo Arci, in via Von Platen 41, si svolgerà l’assemblea dei soci di Legambiente Siracusa, Circolo Chico Mendes. Nel corso dell’incontro verrà eletto il nuovo presidente del Circolo e saranno rinnovate le altre cariche sociali e verranno gettate le basi e proposti gli obiettivi e gli indirizzi dell’associazione per il 2023.

Tra i diversi temi si affronteranno quelli della tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche (come la battaglia ancora in corso per la “Pillirina”), la mobilità sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici e le politiche di adattamento e mitigazione, come gli interventi di cura e manutenzione del suolo per affrontare il dissesto idrogeologico che affligge tutto il territorio comunale. All’assemblea parteciperanno Giuseppe Alfieri e Vanessa Rosano, rispettivamente Presidente e Direttrice di Legambiente Sicilia. L’incontro è aperto a soci e simpatizzanti di Legambiente.