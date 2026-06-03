Gira nudo in bicicletta per le vie di Siracusa: fermato e portato in ospedale

Mattinata movimentata nel centro di Siracusa, dove un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essere stato visto circolare completamente nudo in sella a una bicicletta.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe attraversato diverse zone della città nel corso della mattinata, attirando inevitabilmente l’attenzione di residenti e passanti.

La sua corsa si è conclusa in corso Gelone, dove si sarebbe fermato prima dell’intervento degli operatori presenti, che hanno richiesto l’arrivo degli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri. Durante le operazioni di identificazione e controllo, l’uomo avrebbe manifestato un atteggiamento agitato, opponendo resistenza. Ne è nato un momento di tensione che ha reso necessario l’intervento congiunto dei militari, i quali sono riusciti a immobilizzarlo non senza difficoltà.

Considerato il suo stato di agitazione, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118. Dopo le prime valutazioni sul posto, l’uomo è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Sull’episodio sono in corso gli approfondimenti per chiarire le circostanze della vicenda.