Giribaldi lascia l’Ortigia: “Siracusa è la mia casa, qui lascio un pezzo di cuore”

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Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica ufficialmente che il difensore Lorenzo Giribaldi, nella prossima stagione, non giocherà con la nostra calottina.

Lorenzo lascia il club in cui è arrivato giovanissimo e con cui ha esordito in A1, a 16 anni, disputando sette stagioni, durante le quali è cresciuto come atleta e maturato come uomo. Il difensore ha attraversato l’epoca di un’Ortigia straordinaria, che ha raggiunto traguardi storici e vissuto momenti indimenticabili. Oltre che con la prima squadra, Lorenzo è stato protagonista anche dello storico doppio scudetto con l’Under 20 (nel 2021 e nel 2022), ritagliandosi inoltre uno spazio nelle giovanili dell’Italia, con cui, nel 2021, ha conquistato l’argento mondiale Under 20.

Queste le parole con le quali Lorenzo Giribaldi saluta l’Ortigia: “Voglio innanzitutto ringraziare tutta la società, in particolare la famiglia Marotta, per quello che ha fatto per me in questi anni, perché ha creduto in me e mi ha dato fiducia. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso e mi hanno fatto crescere, a cominciare da mister Piccardo e da Martino Abela, per poi continuare con i miei compagni di squadra, che mi hanno insegnato tanto. Grazie a Christian Napolitano, Valentino Gallo, Massimo Giacoppo, Tempesti, Seby Di Luciano, e in generale a tutti quanti. Grazie a coloro che lavorano per l’Ortigia, da Gigi Di Luciano a Luigi Capodieci, e a chi si occupa della comunicazione e promuove il club anche all’estero. Per me è difficile andare via, perché Siracusa ormai è diventata la mia casa e qui lascio un pezzo di cuore. Questo non è un addio per me, ma un arrivederci, e ogni volta che tornerò qui per me sarà sempre bellissimo. Forza Ortigia sempre!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ringrazia Lorenzo per l’impegno e la professionalità mostrati in questi anni, durante i quali lo abbiamo visto crescere e diventare un uomo. A lui vanno i nostri migliori auguri per il futuro, sia sul piano sportivo che personale.