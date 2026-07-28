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Giribaldi lascia l’Ortigia: “Siracusa è la mia casa, qui lascio un pezzo di cuore”

di Oriana Gionfriddo ·
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Credits:Maria Angela Cinardo - Mfsport.net

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica ufficialmente che il difensore Lorenzo Giribaldi, nella prossima stagione, non giocherà con la nostra calottina.

Lorenzo lascia il club in cui è arrivato giovanissimo e con cui ha esordito in A1, a 16 anni, disputando sette stagioni, durante le quali è cresciuto come atleta e maturato come uomo. Il difensore ha attraversato l’epoca di un’Ortigia straordinaria, che ha raggiunto traguardi storici e vissuto momenti indimenticabili. Oltre che con la prima squadra, Lorenzo è stato protagonista anche dello storico doppio scudetto con l’Under 20 (nel 2021 e nel 2022), ritagliandosi inoltre uno spazio nelle giovanili dell’Italia, con cui, nel 2021, ha conquistato l’argento mondiale Under 20.

Queste le parole con le quali Lorenzo Giribaldi saluta l’Ortigia: “Voglio innanzitutto ringraziare tutta la società, in particolare la famiglia Marotta, per quello che ha fatto per me in questi anni, perché ha creduto in me e mi ha dato fiducia. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso e mi hanno fatto crescere, a cominciare da mister Piccardo e da Martino Abela, per poi continuare con i miei compagni di squadra, che mi hanno insegnato tanto. Grazie a Christian Napolitano, Valentino Gallo, Massimo Giacoppo, Tempesti, Seby Di Luciano, e in generale a tutti quanti. Grazie a coloro che lavorano per l’Ortigia, da Gigi Di Luciano a Luigi Capodieci, e a chi si occupa della comunicazione e promuove il club anche all’estero. Per me è difficile andare via, perché Siracusa ormai è diventata la mia casa e qui lascio un pezzo di cuore. Questo non è un addio per me, ma un arrivederci, e ogni volta che tornerò qui per me sarà sempre bellissimo. Forza Ortigia sempre!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ringrazia Lorenzo per l’impegno e la professionalità mostrati in questi anni, durante i quali lo abbiamo visto crescere e diventare un uomo. A lui vanno i nostri migliori auguri per il futuro, sia sul piano sportivo che personale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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