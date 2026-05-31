Giro dell’Etna, trionfo dei fratelli Violante: due titoli nazionali per Siracusa

Una giornata indimenticabile per il ciclismo siracusano. Al Mediofondo Giro dell’Etna, i fratelli Simone Violante e Danilo Violante hanno conquistato un prestigioso doppio successo, laureandosi campioni nazionali nelle rispettive categorie.

Simone Violante ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Elite Master, mentre Danilo Violante si è imposto nella categoria M1, portando entrambi sul gradino più alto del podio i colori di Siracusa.

Un risultato straordinario che premia anni di sacrifici, allenamenti e passione per questo sport. Sul duro e affascinante percorso che si snoda attorno all’Etna, i due fratelli hanno dimostrato grande determinazione e una condizione atletica eccellente, riuscendo a prevalere su numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia.

La doppia affermazione rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la famiglia Violante, ma per tutta la città di Siracusa e per il movimento ciclistico del territorio, che oggi celebra due campioni capaci di scrivere una bellissima pagina di sport.