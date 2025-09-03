Giro di vite a Siracusa contro l’errato conferimento dei rifiuti. Il sindaco Italia: “in campo 25 agenti per i controlli ambientali”

Da lunedì scorso a Siracusa sono ufficialmente partiti i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e delle attività commerciali. Gli operatori della Tekra, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, affiancati dalla Polizia municipale, stanno monitorando diverse zone della città, strada per strada, con l’obiettivo di contrastare l’inciviltà e migliorare la raccolta differenziata.

“Un’attività – commenta il sindaco Francesco Italia – resa possibile dal fatto che, dopo le recenti assunzioni, abbiamo potuto organizzare un nucleo ambientale composto da 25 agenti. Il costo dello smaltimento in discarica ha raggiunto i 370 euro a tonnellata, una cifra che sta diventando insostenibile per i comuni. Questi costi, inevitabilmente, finiscono per ricadere sulle tasse dei cittadini e, forse, è per tale motivo che i controlli stanno trovando il favore dei residenti sensibili al problema, stanchi di vedere la città soffocata dai rifiuti. L’auspicio è che questa nuova fase porti a una maggiore consapevolezza e a un miglioramento concreto del decoro urbano”.





​Con l’attivazione dei controlli, la raccolta dei rifiuti inizia più tardi al mattino così da permettere agli operatori delle Tekra e ai vigili di effettuare i controlli preventivi. Le verifiche si concentrano su due o tre strade al giorno, dal lunedì al sabato, e stanno già portando alle prime sanzioni per chi non rispetta le regole. ​Particolare attenzione è rivolta alle utenze commerciali. Per scoraggiare comportamenti scorretti, è previsto che, dopo la seconda sanzione, si proceda con la chiusura dell’attività per cinque giorni.