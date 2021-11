Giro d’Italia 2022: da Avola la tappa di partenza della Sicilia

La 105esima edizione della Corsa Rosa vedrà Avola protagonista come tappa di partenza della Sicilia. Dopo il successo del Giro di Sicilia, che ha visto la città esagonale protagonista (con la partenza dei ciclisti dalla splendida cornice del lungomare avolese) oggi arriva l’ufficialità. Avola, infatti, sarà una delle tappe di partenza del Giro d’Italia. Nello specifico, si tratta della “Avola/Etna”, una delle sei “di montagna” con il primo arrivo in salita, che attraverserà due province per concludersi, appunto, sul vulcano più alto d’Europa.

“Questa storica iniziativa rientra nel solco dei grandi eventi e della grande tradizione sportiva del nostro Comune – ha commentato il sindaco Luca Cannata – ringraziamo l’assessore Manlio Messina e l’onorevole Rossana Cannata che hanno sostenuto fortemente la candidatura di Avola. Siamo molto felici e orgogliosi per questa grande vetrina mondiale! Questa notizia chiude un meraviglioso anno per lo sport della nostra città”

Ben 166 km – 3590 m di livello all’arrivo. Da Avola si tocca il centro del barocco siciliano a Noto per toccare le zone di Pantalica e Vizzini nell’avvicinamento al vulcano. La salita finale, si concluderà al rifugio Sapienza.