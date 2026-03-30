Giulia Capodicasa dell’Einaudi unica studentessa della provincia di Siracusa a qualificarsi per la finale Nazionale delle Olimpiadi di matematica

È Giulia Capodicasa l’unica studentessa che rappresenterà la provincia di Siracusa alla finale nazionale delle Olimpiadi di matematica, prova individuale, che si svolgerà agli inizi del mese di maggio a Cesenatico.

Giulia, che frequenta la classe 4C del liceo scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa, dopo aver superato la fase di istituto e la gara distrettuale/provinciale (a cui hanno partecipato più di 120 studenti), si è posizionata al primo posto per la provincia di Siracusa, garantendosi l’accesso alla finale dove si confronterà con gli studenti provenienti da tutta Italia.

Giulia Capodicasa non è nuova a queste imprese. Giulia è componente della squadra mista di matematica dell’Einaudi (costituita da Capodicasa Giulia (4C), Spadaro Anna (3T), Zuccalà Jacopo (4T), Cavaliere Mattia (3D), Corelli Gaia (4T), Gualtieri Claudia (4T) e Storaci Francesca (2D)) che è l’unica squadra della provincia di Siracusa ad essersi qualificata quest’anno per le prove Nazionali che si svolgeranno sempre a Cesenatico. Inoltre, si è qualificata anche alla finale dei giochi matematici della Bocconi, insieme ad Anna Spadaro della classe 3T.

“Il risultato ottenuto rappresenta per me motivo di orgoglio e profonda soddisfazione personale”, ha dichiarato emozionata Giulia Capodicasa – Affronterò questo percorso con determinazione e motivazione, stimolandomi a dare il meglio di me e ricordando, comunque vada, il valore di queste esperienze capaci di regalare importanti occasioni di crescita personale”.

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Egizia Sipala, si è complimentata con Giulia e con tutti gli studenti coinvolti per gli eccellenti risultati raggiunti, frutto di impegno, passione e dedizione allo studio, augurando loro ulteriori successi nelle prossime competizioni.