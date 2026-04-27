Giulia Liotta nuova consigliera di Arcigay Siracusa

Arcigay Siracusa annuncia l’ingresso di Giulia Liotta, classe 1992, nel Consiglio Direttivo con delega esterna come Social Media.

Siracusana dalla nascita, Liotta rientra al Sud dopo alcuni anni a Bologna, portando con sé un percorso professionale maturato nell’ambito della comunicazione e del marketing etico. A questo si affianca oggi una nuova formazione in Arteterapia, orientata al benessere delle persone e alla promozione di pratiche inclusive.

Il suo impegno si esprime attraverso quello che definisce un attivismo LGBTQIA+ “narrativo”, fatto di tracce autobiografiche condivise online, con particolare attenzione alle nuove generazioni, al loro benessere mentale e alla costruzione di comunità accoglienti e sicure, attive durante tutto l’anno.

«Ho scelto di rientrare al Sud e di ricominciare da Arcigay perché è quello che la me diciottenne probabilmente avrebbe voluto», dichiara Giulia Liotta. «Credo fortemente che le arti e la cultura possano essere uno spazio di riscatto e visibilità per le minoranze e, allo stesso tempo, un forte punto di incontro con la comunità tutta».

Con questo nuovo ingresso, Arcigay Siracusa rafforza il proprio impegno nella comunicazione e nella valorizzazione delle esperienze e dei percorsi della comunità LGBTQIA+, puntando su linguaggi contemporanei e inclusivi.