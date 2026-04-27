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Giulia Liotta nuova consigliera di Arcigay Siracusa

Siracusana dalla nascita, Liotta rientra al Sud dopo alcuni anni a Bologna

Siracusana dalla nascita, Liotta rientra al Sud dopo alcuni anni a Bologna

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Arcigay Siracusa annuncia l’ingresso di Giulia Liotta, classe 1992, nel Consiglio Direttivo con delega esterna come Social Media.

Siracusana dalla nascita, Liotta rientra al Sud dopo alcuni anni a Bologna, portando con sé un percorso professionale maturato nell’ambito della comunicazione e del marketing etico. A questo si affianca oggi una nuova formazione in Arteterapia, orientata al benessere delle persone e alla promozione di pratiche inclusive.

Il suo impegno si esprime attraverso quello che definisce un attivismo LGBTQIA+ “narrativo”, fatto di tracce autobiografiche condivise online, con particolare attenzione alle nuove generazioni, al loro benessere mentale e alla costruzione di comunità accoglienti e sicure, attive durante tutto l’anno.

«Ho scelto di rientrare al Sud e di ricominciare da Arcigay perché è quello che la me diciottenne probabilmente avrebbe voluto», dichiara Giulia Liotta. «Credo fortemente che le arti e la cultura possano essere uno spazio di riscatto e visibilità per le minoranze e, allo stesso tempo, un forte punto di incontro con la comunità tutta».

Con questo nuovo ingresso, Arcigay Siracusa rafforza il proprio impegno nella comunicazione e nella valorizzazione delle esperienze e dei percorsi della comunità LGBTQIA+, puntando su linguaggi contemporanei e inclusivi.


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