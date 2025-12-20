Giulio Landolina è il Responsabile Gruppo Giovani Europa Verde Siracusa

Europa Verde Siracusa comunica la nomina di Giulio Landolina, 21 anni, nel ruolo di Responsabile del Gruppo Giovani nel territorio aretuseo.

La decisione è stata assunta dall’Esecutivo provinciale, su proposta dei Coportavoce, nell’ottica di rafforzare la presenza e il ruolo delle giovani generazioni all’interno del partito.

Giulio Landolina, studente di Matematica all’Università degli Studi di Catania, si distingue per il suo forte impegno sui temi ambientali e sociali e per una sensibilità maturata negli anni verso le esigenze delle nuove generazioni, la tutela dei diritti e la promozione di una società più equa e inclusiva. La sua formazione scientifica e la sua attenzione alle dinamiche sociali rappresentano un valore aggiunto per il gruppo giovanile e per l’intera comunità di Europa Verde Siracusa.

Con questa nomina, Europa Verde Siracusa intende intensificare il proprio lavoro sul coinvolgimento dei giovani, promuovendo iniziative, progetti e percorsi di partecipazione attiva orientati alla giustizia climatica e sociale, alla tutela del territorio e alla costruzione di un futuro più giusto e sostenibile.

“L’entusiasmo e la competenza di Giulio – dichiarano Salvo La Delfa e Giovanna Megna, coportavoce provinciali di Europa Verde Siracusa – saranno fondamentali per dare nuova energia al nostro gruppo giovani e per continuare a costruire una presenza più forte e radicata nella città di Siracusa.”

“Assumere questo ruolo è per me una grande responsabilità”, dichiara Giulio Landolina. “Credo profondamente nella necessità di un impegno concreto per affrontare i problemi presenti nel nostro territorio. Lavorerò affinché sempre più giovani possano sentirsi parte attiva dei cambiamenti in atto e che ci attendono.”