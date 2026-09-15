Giurisprudenza a Siracusa, apre il Dipartimento dell’Università di Messina

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Video · L'intervista

L’Università degli Studi di Messina consolida la propria presenza a Siracusa, sede accreditata dal ministero dell’Università e della Ricerca, con un’offerta formativa nei settori del diritto, del lavoro e dell’amministrazione.

Gli studenti possono così vivere l’esperienza universitaria direttamente a Siracusa, frequentando le lezioni e sostenendo gli esami nella propria città, ma usufruendo al tempo stesso della didattica, della ricerca, dei servizi e delle opportunità di mobilità internazionale dell’Ateneo messinese.

Per l’anno accademico 2026/2027 sono attivi nella sede siracusana il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici, entrambi erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”, riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza dal ministero dell’Università e della Ricerca. È inoltre attivo il corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

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“Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina è un Dipartimento di eccellenza – sottolinea Alessio Lo Giudice, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza –. Questo riconoscimento si basa sulla qualità della ricerca dei nostri docenti, sulla qualità della didattica e sulla nostra offerta formativa”

Per Lo Giudice, studiare Giurisprudenza a Siracusa significa poter contare su “un’altissima qualità didattica, un’altissima qualità umana dei docenti” e su un’organizzazione amministrativa adeguata, con la possibilità di scegliere tra il percorso magistrale tradizionale e quello in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici, che apre anche a opportunità professionali nel settore privato.

Il progetto rappresenta anche un investimento sulla città. “Il valore aggiunto per la città di Siracusa è davvero importante”, afferma Lo Giudice, ricordando il ruolo del capoluogo aretuseo come città culturale e storica e sottolineando la necessità di aumentare le opportunità di alta formazione sul territorio.

L’obiettivo, spiega il direttore, è anche quello di contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente, offrendo agli studenti una preparazione radicata nel territorio ma con una dimensione nazionale e internazionale.

“Iscriversi a Giurisprudenza significa iscriversi in un corso di laurea dentro un Dipartimento che è abituato a riflettere su ciò che accade nel mondo”, aggiunge Lo Giudice. Lo studio del diritto, sottolinea, non riguarda quindi soltanto nozioni astratte, ma è strettamente collegato alla realtà e a ciò che accade quotidianamente nella società.

Accanto alla formazione universitaria, la sede siracusana potrà contare anche sulla collaborazione con il Syracuse International Institute. Per Filippo Musca, direttore dell’Istituto, si tratta di un’ulteriore opportunità di crescita per gli studenti.

“Un istituto con oltre 54 anni di storia, riconosciuto a livello mondiale, aprirà le proprie porte a quegli studenti che parteciperanno alle lezioni presso la sede distaccata di Siracusa”, spiega Musca.

L’apertura dell’Istituto agli studenti significa, aggiunge, entrare in contatto con una realtà internazionale e avere la possibilità, nel proprio percorso universitario, di svolgere tirocini o vivere l’istituto come una sorta di estensione della propria esperienza accademica.

La presenza dell’Università di Messina a Siracusa punta dunque a unire formazione universitaria, dimensione internazionale e rapporto con il territorio, offrendo agli studenti la possibilità di costruire il proprio percorso di studi senza dover rinunciare alle opportunità offerte da un grande Ateneo.