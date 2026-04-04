Giuseppe Fisicaro è il candidato sindaco a Lentini per il centrodestra unito

“Mi candido per Lentini”, Giuseppe Fisicaro annuncia la propria corsa a sindaco per le prossime amministrativo

“È il momento di scegliere da che parte stare – dice – Dalla parte di chi promette o di chi si assume responsabilità. Dalla parte di chi parla o di chi agisce. Io ho scelto! Ho scelto di metterci la faccia, di metterci il cuore. Perché Lentini non può più aspettare. Perché questa città merita rispetto, lavoro, sviluppo e dignità”

“Un ringraziamento sincero ai componenti della DC e del movimento Noi per Lentini per aver scelto di aderire a questo percorso – conclude – Grazie a tutti i movimenti civici e ai partiti oltre a tutti coloro che hanno deciso di esserci, mettendosi in gioco con coraggio e responsabilità. Questa sfida non è solo mia

È nostra”