Giuseppe Giansiracusa riconfermato alla guida della Flaei Cisl Ragusa Siracusa

Giuseppe Giansiracusa, 52 anni, riconfermato alla guida della Flaei Cisl Ragusa Siracusa, la federazione che riunisce i lavoratori del settore elettrico.

Giansiracusa è stato eletto questa mattina al termine del Congresso convocato alla presenza del segretario generale di categoria, Vincenzo Asaro e del segretario territoriale della UST Ragusa Siracusa, Emanuele D’Ignoti Parenti, e del segretario Flaei Sicilia, Gaetano Montagnino.

Ad affiancare Giansiracusa sarà Emanuele Guastella, confermato come referente del presidio di Ragusa.

Molti i temi al centro dei lavori. Dalla necessità di uno strategico piano energetico nazionale, all’esigenza di mantenere i posti di lavoro sul nostro territorio, alle nuove possibilità da sfruttare grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Il problema principale nell’area Ragusa Siracusa è quello della carenza di personale – ha sottolineato Giansiracusa – Mancano le assunzioni necessarie a gestire un territorio dove la rete non è gestibile al meglio. È difficile garantire velocità di intervento quando, purtroppo, gli eventi metereologici che stanno affliggendo questa parte di Sicilia provocano danni. Serve personale per riuscire a rienergizzare tutte le linee elettriche che subiscono queste interruzioni importanti. Il resto diventa corollario – conclude il segretario generale della Flaei Ragusa Siracusa – Se non c’è personale non possiamo parlare di produzione.”

“Parliamo di una infrastruttura immateriale fondamentale per tutti gli ambiti economici, dal più grande al più piccolo – ha aggiunto D’Ignoti Parenti – La rete elettrica ha necessità di essere riammodernata per dare ulteriori strumenti di crescita alle aziende e, quindi, all’occupazione. Guardiamo ai fondi europei, ma facciamolo con estrema convinzione e con progetti di rilancio immediati.”

“L’energia elettrica in Sicilia è caratterizzata da una scarsa efficienza degli impianti – ha sottolineato Asaro – Rispetto al resto d’Italia, purtroppo, il servizio elettrico fornito non è il massimo proprio perché c’è l’esigenza di riammodernare la rete. Il Pnrr rappresenta, in tal senso, una grande opportunità – ha aggiunto il segretario generale della Flaei siciliana – Il settore verrà interessato da una mole di investimenti che ridisegnerà sicuramente la qualità della distribuzione elettrica dell’isola. Per noi sindacato, a questo punto, è fondamentale che vengano fatte le opportune assunzioni nelle aziende elettriche. L’auspicio è che le maggiori aziende, E-distribuzione e Terna su tutte, – ha concluso Asaro – imbocchino questa direzione e, soprattutto, che questo percorso sia gestito con una contrattazione seria e di merito con il sindacato. Tutto questo nell’interesse del paese e della nostra regione”.