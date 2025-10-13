Giuseppe Gibilisco è il nuovo Capo di Gabinetto del Comune di Siracusa

Siracusa ha un nuovo Capo di Gabinetto: Giuseppe Gibilisco. L’ufficialità della nomina è arrivata questa mattina dal sindaco Francesco Italia, che ha annunciato la scelta in occasione dell’inaugurazione del Giubileo dello sportivo al salone Baranzini del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Il finanziere e campione del mondo di salto con l’asta non è una figura nuova per Palazzo Vermexio. Nei primi due anni di questa amministrazione ha infatti ricoperto il ruolo di assessore alla Polizia Municipale e alle Politiche sportive, incarico che ha mantenuto fino all’11 luglio scorso, giorno del rimpasto di Giunta e delle conseguenti dimissioni.

Nel lasciare l’assessorato, Gibilisco aveva tracciato un bilancio sintetico del lavoro svolto, sottolineando alcune tra le iniziative più significative portate avanti nel suo mandato: dai lavori per la realizzazione del Palaindoor alla nuova copertura del Palalobello, fino al progetto per il pattinodromo e al villaggio dello sport sulla terrazza del Talete.

Già nei giorni successivi alle dimissioni si era parlato della possibilità di una sua nomina come Capo di Gabinetto, ipotesi che tuttavia era subordinata al nulla osta del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma. L’autorizzazione, secondo quanto trapela, sarebbe arrivata a metà della scorsa settimana, spianando così la strada all’incarico ufficiale.