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La decisione

Giuseppe Rosano si dimette da presidente di Noi albergatori Siracusa

La decisione è per motivi personali: "ritengo giusto lasciare spazio a nuove energie e idee"

Il presidente di Noi Albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano

La decisione è per motivi personali: "ritengo giusto lasciare spazio a nuove energie e idee"

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Giuseppe Rosano si dimette dalla carica di presidente di Noi albergatori Siracusa. Una scelta non facile, meditata ma non più “rinviabile”, per usare le sue parole.

Con orgoglio e dedizione ho guidato Noi albergatori Siracusa per oltre dieci anni. Da quando, cioè – spiega Rosano – l’associazione, da me fortemente voluta, fu fondata. Ma adesso è giunto il momento di comunicare la scelta di dimettermi dalla carica di presidente, esclusivamente per ragioni personali: l’età che avanza e la consapevolezza di avere dato e ricevuto tanto. Sempre coadiuvato e circondato dall’affidabilità e dall’entusiasmo del direttivo e dei soci tutti”.

Ma attenzione. Rosano tiene precisarlo con chiarezza: “Questa decisione non nasce da alcun problema o divergenza in seno all’associazione, dato che il rapporto con il direttivo e con i soci è sempre stato improntato alla collaborazione, al rispetto e alla condivisione degli obiettivi comuni. Sono profondamente grato a tutti coloro che, in questi lunghi anni, hanno lavorato al mio fianco, contribuendo alla crescita e ai risultati raggiunti da Noi albergatori Siracusa. È stato per me un grande onore poter svolgere questo incarico, rappresentando una realtà così importante e assicuro che continuerò a sostenere l’associazione con l’affetto e la stima di sempre. Certo che chi prenderà il mio posto saprà portare avanti il lavoro svolto con passione e spirito di servizio”.

Rosano conclude: “Oggi ritengo dunque giusto lasciare spazio a nuove energie e idee, congedandomi, con enorme senso di gratitudine e stima, anche da quanti hanno riposto fiducia in me, pubblicandomi, leggendomi e aprendo confronti sempre stimolanti”.


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