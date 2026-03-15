Giuseppe Rosano si dimette da presidente di Noi albergatori Siracusa

Giuseppe Rosano si dimette dalla carica di presidente di Noi albergatori Siracusa. Una scelta non facile, meditata ma non più “rinviabile”, per usare le sue parole.

“Con orgoglio e dedizione ho guidato Noi albergatori Siracusa per oltre dieci anni. Da quando, cioè – spiega Rosano – l’associazione, da me fortemente voluta, fu fondata. Ma adesso è giunto il momento di comunicare la scelta di dimettermi dalla carica di presidente, esclusivamente per ragioni personali: l’età che avanza e la consapevolezza di avere dato e ricevuto tanto. Sempre coadiuvato e circondato dall’affidabilità e dall’entusiasmo del direttivo e dei soci tutti”.

Ma attenzione. Rosano tiene precisarlo con chiarezza: “Questa decisione non nasce da alcun problema o divergenza in seno all’associazione, dato che il rapporto con il direttivo e con i soci è sempre stato improntato alla collaborazione, al rispetto e alla condivisione degli obiettivi comuni. Sono profondamente grato a tutti coloro che, in questi lunghi anni, hanno lavorato al mio fianco, contribuendo alla crescita e ai risultati raggiunti da Noi albergatori Siracusa. È stato per me un grande onore poter svolgere questo incarico, rappresentando una realtà così importante e assicuro che continuerò a sostenere l’associazione con l’affetto e la stima di sempre. Certo che chi prenderà il mio posto saprà portare avanti il lavoro svolto con passione e spirito di servizio”.

Rosano conclude: “Oggi ritengo dunque giusto lasciare spazio a nuove energie e idee, congedandomi, con enorme senso di gratitudine e stima, anche da quanti hanno riposto fiducia in me, pubblicandomi, leggendomi e aprendo confronti sempre stimolanti”.