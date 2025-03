Giuseppe Runza confermato alla guida della Cisl Medici Ragusa-Siracusa. L’elezione al termine del congresso celebrato nella sala conferenze dell’hotel Parco delle Fontane alla presenza del segretario generale della UST, Giovanni Migliore, e presieduto da Vera Carasi, segretaria regionale Cisl Sicilia. I saluti di Ignazio Ganga, attuale reggente della Cisl Medici nazionale, sono stati portati da Vincenzo Romano, componente del consiglio generale.

A completare la segreteria sono Alessandra Scapellato e Stefano Prestia. Al centro dei lavori congressuali il nuovo modello di assistenza territoriale in un’ottica One Health. Un tema ampiamente sottolineato da Runza nella sua relazione introduttiva e approfondito nel corso del dibattito.

“Sulla carta è una svolta – ha rimarcato il segretario della Cisl Medici – ma nella pratica, lo sappiamo bene, rischia di restare un bellissimo progetto mai davvero applicato. Nel nostro territorio, penso anche ai comuni periferici, la medicina di prossimità è una necessità, non un concetto astratto. Servono case di comunità vere, con personale, con strumenti, con orari sostenibili – ha continuato Runza – Serve potenziare la medicina generale, rafforzare la rete tra ospedale e territorio”.

Il IV Congresso territoriale dei Medici della Cisl, ha riproposto il tema della carenza di personale negli ospedali insieme a quello della sicurezza del personale medico costretto a subire aggressioni fisiche all’interno delle strutture.

Tra le proposte avanzate quella sugli incentivi per lavorare nei reparti più critici, piani di welfare aziendale per il benessere del personale, formazione continua, tecnologie per abbattere le liste di attesa, maggiore integrazione tra ospedale e territorio.