Giuseppe Sartori vince la ventitreesima edizione del Premio “Stampa Teatro” di Assostampa Siracusa

È Giuseppe Sartori il vincitore della ventitreesima edizione del Premio “Stampa Teatro” di Assostampa, assegnato grazie alle preferenze indicate dai critici teatrali delle maggiori testate internazionali, nazionali e regionali accreditati per la 61 ͣ edizione degli spettacoli classici dell’INDA.

A consegnare il premio all’attore veneto, quest’anno Messaggero ne I Persiani di Eschilo diretto da Alex Ollé, la segretaria generale nazionale della FNSI, Alessandra Costante.

Per Sartori si tratta della terza vittoria. La prima nel 2022 con l’Edipo Re diretto da Robert Carsen, la seconda lo scorso anno con l’Edipo a Colono di Sofocle messo in scena dallo stesso regista canadese.

Nella motivazione, accompagnata già dopo le prime parole da un’ovazione del pubblico, poche parole: “Ha definito il teatro greco di Siracusa una palestra che lo rafforza. È stato Oreste, Edipo e Ulisse. Quest’anno il Messaggero capace di creare una connessione intensa con il pubblico”.

“È sempre una emozione – ha detto a caldo Giuseppe Sartori – Un premio che voglio condividere con tutti i miei fantastici compagni sul palco e con tutte le maestranze dell’INDA capaci ogni anno di rendere magico questo luogo. Mia madre sarà felice – ha commentato dietro le quinte – Lei custodisce gelosamente e orgogliosamente questi premi”.

Anche quest’anno spazio, dovuto, alla sezione alla Carriera. La Consigliera Delegata della Fondazione INDA, Marina Valensise, ha consegnato il premio ad Anna Bonaiuto, tornata sul palco siracusano nelle vesti della regina Atossa ne I Persiani, dopo la magnifica interpretazione di Clitennestra nell’Elettra di Sofocle del 2025.

“La foto di questa sera – ha detto l’attrice – la aggiungerò a quella che custodisco ancora con grande gioia. Venni qui la prima volta in gita e da studentessa liceale dopo un lungo viaggio dal Friuli. Volli che mi scattassero una foto sul palco dell’epoca: braccia aperte e posa da attrice”.

È andato a Gabriele Rametta, catanese, Èmone nell’Antigone di Sofocle in scena con la regia di Robert Carsen, il Premio “Stampa Teatro” riservato agli artisti siciliani in scena. A consegnare il premio, sottolineando lo spessore artistico degli alunni dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’INDA, frequentata da Rametta, il Sovrintendente della Fondazione, Daniele Pitteri.

“È stata un’edizione importante per noi – ha detto alla fine il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente – Il Premio “Stampa Teatro” è uno dei più longevi nel panorama teatrale italiano e la sua importanza è accresciuta anno dopo anno. La presenza della nostra segretaria nazionale, Alessandra Costante, è l’ulteriore sigillo ad un evento ambìto, ormai, da tutti gli artisti in scena al teatro greco”.

Anche quest’anno produzione speciale delle perle di mandorla by Alfio Neri per i vincitori.