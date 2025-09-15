Giuseppe scomparso da oltre 20 giorni: l’appello di “Chi l’ha visto?”

È scomparso da Melilli, in provincia di Siracusa, Giuseppe, 51 anni. L’uomo vive con la famiglia ad Avola e lo scorso 19 agosto si è allontanato dalla struttura che lo assiste, senza portare con sé documenti, telefono né i farmaci indispensabili per la sua terapia quotidiana.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta, un paio di bermuda scuri e scarpe da ginnastica. Giuseppe è alto 1,74, ha occhi castani, capelli brizzolati e diversi tatuaggi sulle braccia. Potrebbe indossare un paio di occhiali da vista.

La famiglia, preoccupata, si è rivolta a Chi l’ha visto? lanciando un appello alla collaborazione dei cittadini. Chiunque avesse notizie utili può contattare le forze dell’ordine