Giustizia, la Camera Penale di Siracusa replica a Gratteri: “Dichiarazioni fuorvianti, la difesa è un diritto inviolabile”

È dura la presa di posizione della Camera Penale di Siracusa contro le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervenuto nel dibattito pubblico sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere.
Secondo il magistrato, la riforma rischierebbe di produrre un pubblico ministero “più forte” e, di conseguenza, un imputato “meno garantito”, soprattutto per chi non può permettersi avvocati costosi. Una lettura che l’avvocatura siracusana respinge con decisione, definendola “grave e fuorviante”.
Nel comunicato diffuso nelle ultime ore, la Camera Penale sottolinea come simili affermazioni contribuiscano ad alimentare “una rappresentazione distorta della riforma, del processo penale e del ruolo dell’avvocatura”, in un momento particolarmente delicato del confronto pubblico sulla giustizia.
Al centro della replica vi è il richiamo ai principi costituzionali. “Nel nostro ordinamento – si legge – la difesa non è un lusso riservato a chi può permettersela, ma un diritto inviolabile”, garantito dall’articolo 24 della Costituzione italiana.
Proprio per assicurare l’effettività di questo diritto, l’ordinamento prevede strumenti specifici, come il patrocinio a spese dello Stato, che consente anche ai cittadini privi di mezzi economici di accedere a una difesa adeguata. Per i penalisti siracusani, sostenere che la qualità della difesa dipenda dalla disponibilità economica dell’imputato significa ignorare tali garanzie e mettere in discussione il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Da qui l’appello finale: riportare il dibattito sulla riforma “a maggiore responsabilità e correttezza”, evitando semplificazioni che – avvertono – rischiano di delegittimare la funzione costituzionale dell’avvocato e di diffondere una visione del processo penale incompatibile con i principi dello Stato di diritto.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni