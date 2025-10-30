Giustizia, Ternullo (FI): “Riforma è passaggio di civiltà, ora impegnati per referendum”

“L’approvazione definitiva della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere segna un passo fondamentale per il nostro Paese. E’ un vero e proprio passaggio di civiltà che l’Italia attende da troppo tempo. Con questa riforma, finalmente, chi si presenta in tribunale saprà che l’accusa e la difesa sono trattate con la stessa dignità, di fronte a un giudice terzo e imparziale. Forza Italia, con il presidente Berlusconi, ha sempre sostenuto fermamente la necessità di questo cambiamento e ha lavorato con impegno per portarlo a compimento. Ora ci impegneremo con altrettanta determinazione affinché tutti i cittadini comprendano l’importanza di questa riforma e la confermino con il referendum”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.