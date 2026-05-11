Giusy Cannella è la nuova presidente della Consulta Civica di Siracusa

Si rinnova la Consulta Civica di Siracusa. Nel corso di una assemblea cittadina, alla presenza di alcuni rappresentanti della società civile tra cui sindacati, federazioni sportive e liberi professionisti è stata ufficializzata la nuova presidenza, affidata a Giusy Cannella.

Ad affiancarla sarà una Giunta composta da Stefania Pedicone, Alessandro Calabrò, Soraya Denaro e Umberto Lo Verde.

La Consulta conferma la propria mission: ascoltare i cittadini e diventare interlocutore stabile e autorevole con le istituzioni del territorio. L’attività si concentrerà sulla raccolta delle istanze che arrivano dai quartieri, dall’associazionismo e dalle categorie produttive, trasformandole in proposte civiche concrete da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale di Siracusa.

“Il nostro compito è dare voce a chi spesso non viene ascoltato” – dichiara la neopresidente Giusy Cannella – “Vogliamo costruire un ponte tra la città reale e le Istituzioni. Lo faremo con metodo, trasparenza e spirito di servizio, lavorando fianco a fianco con tutta la giunta”.

Tra le priorità del nuovo direttivo: sportelli di ascolto nei quartieri, tavoli tematici su decoro urbano, mobilità, sociale e commercio, e un canale diretto con gli uffici e con i consiglieri comunali per monitorare l’iter delle proposte presentate.

La Consulta Civica di Siracusa resta aperta al contributo di cittadini, comitati e associazioni che vogliano partecipare al percorso. Per segnalazioni e adesioni sarà presto attivato un canale ufficiale e incontri programmati con la società civile.