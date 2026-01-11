Ultime news

La nota

Gli assalti ai bancomat di Palazzolo e Buccheri. Auteri: “vicino alle comunità, serve tutela delle aree interne e delle zone montane”

"Serve un rafforzamento immediato dei controlli, più prevenzione e una presenza costante delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree interne, troppo spesso lasciate sole"

“Quanto accaduto questa notte a Palazzolo Acreide e Buccheri è gravissimo. Due assalti ai bancomat, messi a segno con modalità violente e organizzate, che colpiscono comunità tranquille e laboriose, seminando paura e insicurezza. Non possiamo abbassare la guardia. Chi pensa di poter trasformare i nostri territori in terreno di conquista criminale troverà una risposta ferma da parte dello Stato. Serve un rafforzamento immediato dei controlli, più prevenzione e una presenza costante delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree interne, troppo spesso lasciate sole. Sono vicino alle comunità colpite e confido nel lavoro degli investigatori affinché i responsabili vengano individuati al più presto”. Così il deputato regionale Carlo Auteri a seguito dei colpi notturni che hanno colpito gli istituti di credito a Buccheri e Palazzolo.

Intorno alle 3,30

“La sicurezza non è uno slogan: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni – dice – Continuerò a battermi, in ogni sede, perché episodi come questi non diventino normalità e assieme al sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo promuoveremo leggi a tutela delle aree interne e delle zone montane”.


