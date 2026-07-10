Gli atleti del Centro Sportivo Siracusano all’Olympic Training Camp di Bardonecchia tra campioni e olimpionici

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano ha avuto l’onore di partecipare all’Olympic Training Camp di Bardonecchia con gli atleti aretusei Gianmarco Di Pace, Sofia Vaccarella e Andrea Bonarrivo, protagonisti di quattro intense giornate di allenamento sul tatami insieme a olimpionici, campioni del mondo e alcuni dei migliori interpreti della disciplina.

Un’esperienza di altissimo livello, resa ancora più preziosa dalla supervisione del presidente e maestro Corrado Bongiorno di Furci Siculo, che ha guidato i ragazzi in un percorso di confronto, apprendimento e crescita.

Allenarsi con atleti di questo calibro significa acquisire nuove competenze tecniche, affinare la mentalità sportiva e sviluppare qualità fondamentali come determinazione, disciplina, spirito di sacrificio e capacità di confrontarsi con realtà d’eccellenza. Un bagaglio che contribuirà in modo significativo non solo alla loro crescita sportiva, ma anche a quella personale, caratteriale e sociale.

Concluso lo stage, gli atleti aretusei torneranno in palestra, dove ad attenderli ci saranno il tecnico Cristian Di Caro e il maestro Roberto Dell’Aquila, per proseguire il percorso di preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti: il Sicily Judo Camp, organizzato dal maestro Fabrizio Fantauzzo, e subito dopo il Training Camp di Pietralunga, guidato dai maestri Maurizio Pelligra e Corrado Bongiorno.