Gli atleti della Canottieri Siracusa brillano agli European Masters Championships 2026

Gli atleti siracusani tornano dal Portogallo con un palmares di assoluto rilievo.

Ai Campionati Europei Master di canoa, tenutisi a Montemor Montemor-o-Velho dall’11 al 14 giugno 2026, la rappresentativa aretusea ha collezionato un bottino di medaglie che consolida la reputazione internazionale del movimento canoistico provinciale e premia anni di dedizione agonistica.

A guidare il gruppo, accompagnati da Girolamo Venturella, è stato Federico Cannizzo, autentico protagonista della competizione: tre ori complessivi, K1 200 mt, K2 500 mt e K2 200 mt, che gli valgono il titolo di Campione Europeo Master di categoria, confermandolo tra le eccellenze assolute della disciplina.

Sul podio anche il collaudato equipaggio formato da Massimo Patania e Giuseppe Guarnotta: argento nel K2 200 mt e bronzo nel K2 500 mt. Due medaglie che testimoniano la forza di una coppia sportiva nata da un legame di amicizia e da un’intesa ultracinquantennale, affinata nel corso degli anni attraverso l’esperienza ed il lavoro condiviso.

Analoga doppietta, argento e bronzo nelle medesime specialità, per Giuseppe Santoro, ulteriore contributo di peso al medagliere azzurro.

Grande protagonista delle gare di resistenza è stato Antonio Quercioli Dessena, vincitore dell’oro nei 10.000 metri, affiancato da Stefano Russo, che ha conquistato il bronzo nella medesima prova. Due risultati di prestigio che attestano l’elevato livello del gruppo siracusano anche sulle lunghe distanze e confermano il valore internazionale di due atleti ormai abituati a distinguersi nelle competizioni di alto profilo.

I risultati ottenuti in Portogallo si inseriscono in un percorso virtuoso costruito nel tempo sotto la guida del Presidente Dott. Giuseppe Farina, che ha saputo formare e valorizzare generazioni di atleti con immutata passione e spirito di sacrificio, tra cui campioni del calibro di Gianmarco Conigliaro e Frederik Farina, mantenendo vivo il legame tra il territorio siracusano e le competizioni internazionali.

Il bilancio finale dell’European Masters Championships 2026 restituisce, al di là del pur significativo medagliere, l’immagine di un movimento sportivo solido e radicato, capace di coniugare eccellenza agonistica, valori umani e autentici legami di amicizia, affermandosi ben oltre i confini nazionali.

Un patrimonio costruito e coltivato nel tempo grazie alla visione, alla passione e all’impegno del Dott. Farina.

Un motivo di orgoglio per l’intera comunità aretusea e una conferma che, in questo angolo della Sicilia, la passione per la canoa non conosce età.