Gli rubano l’account WhatsApp con la “truffa della ballerina”: denunciata una donna

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato una donna, residente in provincia di Roma e già conosciuta alle forze dell’ordine, per i reati di truffa, accesso abusivo ad un sistema informatico e sostituzione di persona.

La donna è stata denunciata a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia della vittima che segnalava l’accesso abusivo al proprio account WhatsApp utilizzato da ignoti per inviare richieste fraudolente di denaro ai propri contatti.

Tra i destinatari dei messaggi, anche una parente della vittima che, indotta in errore, effettuava un bonifico di 395 euro su un conto corrente. I successivi e accurati accertamenti di polizia giudiziaria, svolti mediante una meticolosa analisi della documentazione bancaria acquisita, hanno consentito di risalire all’utilizzatrice del conto corrente e di individuare l’autrice della truffa nell’odierna indagata.

Le indagini hanno accertato che la compromissione dell’account veniva ricondotta all’inserimento dei propri dati e codici di verifica su un link fraudolento utilizzando la cosiddetta “truffa della ballerina”, un raggiro diffuso su WhattApp in cui dei malintenzionati rubano il controllo dell’account sfruttando un falso messaggio di voto per un concorso di danza che porta ad una pagina che richiede il numero di cellulare e un codice SMS, rubando il profilo e chiedendo successivamente denaro ai contatti della vittima.