“Gli spazi sacri vanno rispettati”, il richiamo del vescovo di Noto sui matrimoni in chiesa

Mons. Salvatore Rumeo vescovo della Diocesi di Noto dal dicembre 2022, l’ha fatto di nuovo. Stavolta, però, non ha aspettato la prima omelia possibile come quando, durante il solenne pontificale per la festa di San Corrado dell’anno scorso, sollevò il problema dei concerti e degli eventi in città, con particolare riferimento agli scalini della Cattedrale danneggiati. Stavolta ha scritto direttamente ai presbiteri della Diocesi, chiedendo loro di “vigilare sulla presentazione del rito” e a “concordare per tempo con gli sposi anche gli addobbi floreali e i canti da eseguire durante la Santa Messa”.

Tutta colpa, si fa per dire, del matrimonio di ieri al Crocifisso tra David Stacke e Alexandra Rogers, e dell’immancabile tam-tam sui social: già di buona mattina sui social sono spuntate le foto dell’allestimento floreale all’ interno della splendida chiesa di piazza Mazzini. Un allestimento che non ha convito proprio tutti, nemmeno mons. Rumeo, che a questo punto ha sentito la necessità di richiamare un po’ tutti all’ordine, annunciando l’arrivo di un vero e proprio vademecum per la celebrazione dei matrimonio nella Diocesi.

“Carissimi confratelli – si legge nella lettera – nell’attesa che l’Ufficio Liturgico Diocesano elabori il Direttorio per la celebrazione dei matrimoni nel territorio della nostra Diocesi, è mia cura esortarvi con la fermezza e la sollecitudine del Pastore a vigilare sulla presentazione del rito, a concordare per tempo con gli sposi (o chi per loro) anche gli addobbi floreali e i canti da eseguire durante la Santa Messa. Vi ricordo in modo particolare il rispetto degli spazi sacri”.

“La chiesa va, pertanto, trattata con dovuto rispetto e non è ammissibile vedere che il tempio di Dio sia trasformato in un set cinematografico o in un orto botanico, permettendo addirittura che vengano spostati arredi sacri. Noi non affittiamo una sala e non assistiamo ad un evento esclusivamente sociale, ma celebriamo la Santa Eucaristia, memoriale della Passione, morte e risurrezione di Nostro Signore ed è bene che noi pastori trasmettiamo ai nubendi il senso profondo del matrimonio cristiano. Tengo a precisare, altresì, che la nostra Curia non intende autorizzare eventi che arrechino nocumento alla dignità della liturgia ed alla sua nobilis simplicitas. Certo che non sarà necessario un ulteriore mio pronunciamento in merito, vi saluto cordialmente e vi benedico”, si chiude la lettera.

C’è anche un passaggio dedicato al cinema, come si potrà ben leggere, con Noto che in queste settimane sta ospitando le riprese di un film per il cinema indiano e una produzione danese. E ricorda un po’ quanto successo, comunque con meno clamore mediatico rispetto a quello sollevato da questo episodio, con alcuni spot di un noto brand di intimo girati proprio sugli scalini della Cattedrale.