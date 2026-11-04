Gli studenti dell’Einaudi di Siracusa partecipano alla Fiera “Ecomondo” a Rimini

Attualità · indirizzo TrED

Gli studenti della classe 4TrED (indirizzo Transizione Ecologica e Digitale) del liceo scientifico Scienze Applicate “Luigi Einaudi” di Siracusa, accompagnati dal prof. Salvo La Delfa, stanno partecipando alla 29ª Fiera Internazionale “Ecomondo” che si svolge dal 3 al 6 novembre a Rimini, in Emilia Romagna.

La Fiera è un evento internazionale annuale nel settore della Green and Circular Economy a cui partecipano oltre 1.800 brand espositori italiani e internazionali, istituzioni, decisori politici, enti locali, start-up e circa 800 buyer esteri. Importante riferimento in Europa e nel Mediterraneo, unica nel suo genere, la Fiera Ecomondo mostra le innovazioni più moderne in ambiti chiave come la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque, le bioenergie, il tessile sostenibile e la rigenerazione urbana.

La partecipazione della classe 4TrED ad Ecomondo, nasce da una idea dell’avvocata ambientale Emma Schembari che ha contribuito all’organizzazione e alla scelta dei contenuti tra i tanti proposti durante i quattro giorni di manifestazione.

Uno dei momenti più importante della prima giornata di Fiera è stata la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’Einaudi all’incontro degli “Stati Generali della Green Economy” durante il quale l’ex ministro e presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi, ha illustrato la relazione sullo stato della Green Economy nel 2026 dal titolo “I fattori internazionali di spinta alla Green Economy in un contesto geopolitico critico”, mettendo in evidenza come la dipendenza dall’importazione di combustibili fossili e di numerosi materiali strategici per lo sviluppo, rappresentano fattori di vulnerabilità legati alla volatilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti. Edo Ronchi ha evidenziato che in contesto globale segnato da incertezze e shock ricorrenti, la green economy rappresenta una via concreta per ridurre la dipendenza dalle importazioni, contenere i costi dell’energia e migliorare efficienza e competitività nell’uso di risorse e materiali.

All’incontro è anche intervenuto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza, Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato che la transizione non va intesa come un insieme di vincoli, ma come un’evoluzione dei modelli di produzione e consumo verso una maggiore efficienza: utilizzare meglio le risorse, ridurre gli sprechi e creare valore con un minore impatto sugli ecosistemi.

Soddisfatto il Dirigente Scolastico dell’IISS “L. Einaudi” di Siracusa, Egizia Sipala, che ha sottolineato come la partecipazione rappresenti una esperienza, in ambiente internazionale, importante per le studentesse e gli studenti della classe TrED che si accingono a diventare i futuri professionisti nei settori della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica e della transizione digitale.