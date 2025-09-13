Global Sumud Flotilla, partita la prima barca dal porto di Augusta verso Gaza

È partita dal porto di Augusta la prima delle 18 barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza.

Poco per volta le altre imbarcazioni salperanno dalla rada per poi ricongiungersi con le altre che si trovano in Grecia e in Tunisia.

La partenza sarebbe dovuta avvenire nei giorni scorsi ma per motivi tecnici e per sincronizzarsi con le partenze di altre barche dalla Tunisia gli organizzatori hanno temporeggiato.

Nelle prime ore del mattino di oggi, sono state completate le verifiche da parte delle forze dell’ordine e poco prima delle 14 la prima delle 18 barche ha mollato gli ormeggi salutata dai manifestanti arrivati sulla banchina per dare il loro sostegno alla spedizione e al popolo palestinese.