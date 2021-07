Golf, 5 atleti del Monasteri GC in trasferta per Team Up Series

Hanno staccato il biglietto per Bergamo cinque atleti del Monasteri Golf Club e sono pronti a rappresentare la Sicilia al Playoff Up Series nazionale 2021, in programma dal 23 al 25 luglio prossimi. In palio c’è la “Race to” finale Fedex 2022 negli Stati Uniti.

Si inizia con la prova campo del 22 luglio presso il GC Albenza di Bergamo. Poi il giorno dopo cominciano i quarti di finale per 125 giocatori in prima categoria (0-12 WHS), 125 in seconda categoria (12,1-20 WHS) e 70 in terza categoria (20,1- 54 WHS). Fra i nostri giocatori non ci sono terze categorie

Il 24 luglio semifinale a Villa Paradiso GC per 70 giocatori di prima e seconda

Il 25 luglio finale a Molinetto GC per 30 giocatori di prima e seconda

Il team dei finalisti è composto da Mimmo Colella, prima categoria, gioherà con punteggio medal.

Gli altri che sono tutti di seconda categoria, giocheranno punteggio Stableford e sono: Savatore La Delfa, Daniele Fichera, Fabio Cavallaro, Federico Marchini e poi c’è un sesto componente la squadra, Antonio Cucco, del GC Palermo.

I finalisti hanno fatto un lungo percorso per arrivare ai quarti di finale e ce la metteranno tutta per andare oltre. Il circuito che si è svolto in moltissimi campi italiani ha registrato, nella regular session, la partecipazione di mille e cinquecento giocatori e solo 320 (125 in prima categoria, 125 in seconda e 70 in terza) hanno conquistato il diritto alla fase finale.