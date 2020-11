Golf, il siracusano Federico Randazzo vince il Campionato Interregionale Sicilia/Calabria

Federico Randazzo, meglio conosciuto come “Bomber” per la potenza del suo driver, ha vinto il Campionato Interregionale Sicilia-Calabria, svoltosi al Picciolo di Castiglione di Sicilia il 29 novembre.

La manifestazione sportiva doveva essere in due giornate ma il maltempo ha costretto il direttore di gara ad annullare il giro di sabato 28 ed anche la domenica è stata in forse. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, sulla città di Catania c’è stata l’allerta massima della Protezione Civile per la pioggia

Ma le difficoltà non sono finite qui per i partecipanti alla gara. Il Picciolo Golf Club, alle pendici dell’Etna, è già un campo difficile per le pendenze del terreno di gioco, poi con la pioggia è diventato lento perché inzuppato di acqua, anche se sui green è stato svolto un gran lavoro di drenaggio da parte degli organizzatori.

E’ la prima volta che si organizza in Sicilia un campionato interregionale e la partecipazione di 43 concorrenti – nonostante il vincolo di ammissione fissato ad handicap 18,4 – ha confermato il successo anche in tempi difficili di mobilità e di protocolli sanitari

Ma torniamo alla nostra gara vinta con un rush finale ed un “eagle” dal giovane atleta siracusano. Federico Randazzo ha chiuso le 18 buche con 76 colpi, quattro colpi sopra il par ma è finito a pari merito con un altro concorrente. Ed allora, come vuole il regolamento della Federazione Italiana Golf, ha dovuto fare lo spareggio, partendo dall’ ultima buca giocata, la nove che è un par cinque.

Federico non si è lasciato intimidire dalla tensione dello spareggio. Al contrario ha sfoderato la classe di un campione e ha chiuso la buca nove con un “eagle “ cioè con tre colpi anzicchè cinque assicurandosi la vittoria.

Il Campione interregionale ha 13 anni, gioca da circa sei anni ed ha un currciculum sportivo di tutto rispetto. Ora nel suo palmares può aggiungere quest’ultimo titolo.