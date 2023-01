Golf Monasteri, aperta la stagione di “Saranno famosi”

Il Golf Club Monaster ha ospitato ieri la prima delle 10 tappe che compongono il circuito nazionale “Saranno famosi” . La gara è divisa in due categorie (under 14 e under 12 maschile e femminile) ed è articolata su 7 macrozone in cui è suddiviso a livello federale il territorio italiano e su una finale nazionale.

La nostra regione rientra nella macroregione 7 ma essendo una macroregione molto vasta è suddivisa ulteriormente in due subcircuiti (Sicilia e Calabria/Abbruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Molise).

Nel subcircuito regionale basta la partecipazione a quattro gare per poter essere uno dei sei finalisti di categoria (under 12 o under 14) e poter accedere alla finale macroregionale. Da qui solo i primi due di ogni categoria potranno partecipare alla finale nazionale 2023

La prima tappa del nostro subcircuito, svoltasi sabato 21 gennaio al Golf Club Monasteri, ha avuto il vento come battessimo dell’aria. Un vento che soffiava a 44 km orari si è abbattuto su tutto il territorio rendendo difficile il gioco e appesantendo il risultato degli scores.

Ma veniamo alla gara alla quale hanno partecipato 12 giovanissimi

Vincono la tappa

Under 14 femminile Mariapaola Gionfriddo Golf ClubMonasteri

Under 14 maschile Oliver Sangiorgio Il Picciolo

Under12 femminile Scrofani Claudia Il Picciolo

Under 12 maschile Enrico Veniero Il Picciolo

Primo netto Ettore Casagrande Palermo 77

Da segnalare nell’under 12 due giovanissimi di soli 9 anni (2013 come anno di nascita) Claudia Scrofani ed Ettore Casagrande