Golf Monasteri, aspettando la gara nazionale

Continua la competizione settimanale al Golf Club Monasteri con i tornei Coppa “Pro Shop”, un’iniziativa che coniuga il desiderio di competizione con la socialità del sodalizio sportivo.

Il tutto in attesa del torneo nazionale 54 buche Medal che avrà luogo il prossimo fine settimana. Una gara importante, unica nella macroregione sette, la suddivisione regionale della Federazione che riunisce tutto il sud a partire dall’Abruzzo.

Si comincia venerdì 11, si continua sabato 12 e poi, la finale domenica 13 febbraio. 96 gli iscritti – 64 uomini e 32 donne. Da assegnare quattro wild card, rispettivamente a due uomini e due donne.

Le gare nazionali infatti oltre ad essere riservate a giocatori con un handicap massimo di 11,4 per gli uomini e 26,4 per le donne prevedono un’ulteriore scrematura dopo le prime due giornate. Solo il 40% dei giocatori sarà ammesso al giro finale di domenica .

Il torneo organizzato dalla Mira srl , la società che ha in gestione il campo con il relativo resort, è un’opportunità unica per i golfisti del sud, di confrontarsi con i migliori giocatori.

Per l’occasione sarà presente – quasi al completo – la nazionale femminile italiana under 18 che dopo la gara rimarrà a Monasteri per il raduno annuale di tre giorni

Ma veniamo alla nostra gara del sabato, la pro-shop di sabato 5 febbraio per l’appunto

Ventidue partecipanti , non tantissimi nonostante la bellissima giornata di primavera e la temperatura veramente mite. Ma molti avevano già partecipato al torneo indoor nei giorni 2-3 e 4 febbraio, organizzato dalla Mira Golf Academy che fa capo alla coach Anna Nistri. Campo di gara virtuale del trackman è stato quello dell’ultima Ryder Cup Europea.

I vincitori della Coppa Pro-shop di sabato 5

Prima categoria

1 Lordo Federico Magnano

1 Netto Domenico Colella

2 Netto Marco Stocco

Seconda categoria

1 Netto Filippina Ivana Marchese

2 Netto Giuseppe Minniti

1 Ladies Mariagrazia Gerratana

1 Seniores Domenico Azzara