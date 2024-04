Golf, Monasteri e la solidarietà dentale

Parlare di solidarietà dentale in un campo da golf può sembrare strano ma non troppo quando ad organizzare il circuito nazionale è la onlus Archè.

Sotto l’egida di “Sicilia for Archè” si dà vita ad un progetto dal nome accattivante: “Un dentista per amico”. La finalità è offrire cure dentali gratuite a minori in difficoltà. Una raccolta fondi per aiutare chi ha bisogno e non ha i mezzi. Questo progetto che si rinnova ogni anno è stato recepito dal direttivo del Golf Club Monasteri che ha organizzato un torneo di beneficenza domenica 21 aprile.

Diciotto buche stableford per 16 flight da tre giocatori l’uno, pari a 48 partecipanti, è stata la risposta del golfisti siracusani

Sempre domenica 21 aprile in contemporanea al torneo di beneficenza, i giovanissimi di tutta la Sicilia hanno partecipato a Monasteri alla seconda tappa del trofeo Mario Soldati, un circuito nazionale, valido per il ranking

Ed ecco i vincitori

Sicilia for Arkè

1° Categoria

1° Lordo Ginevra Coppa

1° Netto Angelo Ferla

2° Netto Mariapaola Gionfriddo

2° Categoria

1° Netto Angelo Firrito

2° Netto Edoardo Colabella

1° Ladies Vittoria Scrofani

1° Seniores Antonino Galfo

Trofeo Mario Soldati

1° Categoria

1° Lordo Nicolo’ Cordio

2° Lordo Angelo Ferla

3° Lordo Enrico Veniero

1° Lordo Mariapaola Gionfriddo

2° Lordo Gloria Marisa Campione

1° Netto Edoardo Colabella