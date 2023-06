Golf Monasteri, “Summer Cup” per un  sabato di luglio

Nonostante il caldo non si ferma l’attività agonistica al golf club Monasteri. La summer cup è stata giocata sabato 17 giugno Era solo una gara di circolo, non agganciata ai circuiti nazionali, ma non per questo meno ricca di partecipanti. In realtà è stata un’ottima occasione d’allenamento, propedeutico per la terza tappa della Flott Challenge ospitata il giorno seguente, domenica 18, al Picciolo di Sicilia.

Assenti alla “Summer Cup” i ragazzi del Club dei Giovani perché nella giornata di sabato erano impegnati fuori sede con il “Trofeo Teodoro Soldati”, una gara valida per il ranking nazionale. Angelo Ferla, un promettente quindicenne, con i suoi 73 colpi ha vinto la prima posizione della classifica del Netto

Ma torniamo a Monasteri ed alla Summer Cup

Nove flight da tre, pari a 27 giocatori si sono succeduti in ordine cronologico dal tee della buca per giocare 18 buche stableford

I risultati

1° Categoria

1° Lordo Stefano Caia

1° Netto Daniele Fichera Cannizzaro

2° Netto Sebastiano Pellegrino

2° Categoria

1° Netto Giuseppa Modica

2° Netto Cesare Riccio

1° Ladies Mariagrazia Gerratana