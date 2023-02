Golf Monasteri, Tucano Race to Scotland

Al Golf Club Monasteri si è disputata, domenica 12 febbraio la prima tappa del Tucano Race to Scotland. Diciotto buche stableford per tre categorie. A questa prima tappa hanno partecipato 27 giocatori divisi in nove flight.

Una bella giornata di sole dopo il medicane (l’uragano del mediterraneo) dal nome Helios che ha flagellato il triangolo orientale della Sicilia (Siracusa, Catania e Ragusa) da mercoledì sera dell’ otto febbraio fino a venerdì 10, ha permesso di disputare la gara in condizioni climatiche piacevoli. Anche il campo dopo il diluvio dei tre giorni ha drenato l’acqua in eccesso permettendo l’uso dei cart senza pericolo di creare danni al percorso.

La race to Scotland ha la semifinale nazionale al Matilde Golf Club di Reggio Emilia ed una finale internazionale sui leggendari green Scozzesi di Gleneagles e Carnoustie nell’aprile 2024.

I premiati di questa prima tappa sono

1° Categoria

1° Lordo Alessandro Cucurullo

1° Netto Gloria Marisa Campione

2 °Netto Giulio Lavaggi

2° Categoria

1° Netto Fausto Bottitta

2° Netto Gloria Ines Villa Trujillo

3° Categoria

1° Netto Antonio Giuseppe Marino

2° Netto Luciano Attardo

1° Ladies Ivana Marchese

Nel frattempo ad Agadir in Marocco si sta giocando la finale della VII edizione della Flott Golf Challenge. Presenti per Monasteri Anna Longo e Domenico Colella vice Capitano della Flott Sud Italia