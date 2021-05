Golf Monasteri, un fine  gara con prosecco ed ostriche

Kascitedda è il nome di un’azienda siciliana che produce un millesimato brut, dall’anima sicula e dal corpo veneto. Anima sicula perché interamente prodotto in Sicilia, corpo veneto perché il vitigno è il prosecco trevigiano. Da questo connubio degli antipodi nascono le “bollicine” siciliane tanto ricercate negli “happy hour” degli aperitivi.

Per meglio farsi conoscere ed apprezzare la società vinicola ha sponsorizzato, per il secondo anno, un torneo di golf a Monasteri svoltosi sabato 29 maggio. Una gara a 18 buche con shotgun, cioè con partenza contemporanea di tutti i giocatori al colpo di sirena. Questa formula si rende necessaria affinchè tutti possano finire contemporaneamente la gara e partecipare al rinfresco che per l’occasione era costituito da ostriche e prosecco.

Dopo i tornei di beneficenza dunque un momento conviviale nella corte interna del golf club di Monasteri in attesa del più impegnativo torneo nazionale di sabato prossimo. Un evento importante poichè sono veramente pochi i tornei nazionali che si riescono organizzare al sud per i pre-requisiti impegnativi richiesti dalla Federazione: due giorni di gara, 36 partecipanti come numero minimo e partecipazione limitata a giocatori che hanno handicap non superiore a 18,4 salvo eventuale concessione di wildcard . Il trofeo Mira, dal nome della società che gestisce albergo e campo da golf di Monasteri, ha assolto ai pre-requisiti richiesti ed ora si aspetta solo sabato 5 e domenica 6 per vedere i vincitori.

Ma torniamo al torneo Kaascitedda che vede come vincitori:

Prima categoria

Primo lordo Magnano Federico

Primo netto Ferla Angelo

Secondo netto Provenzano Giuseppe

Seconda Categoria

Primo netto Villa Truijllo Gloria Ines

Secondo netto Bitetti Michele

Terza categoria

Primo netto Longo Anna

Secondo netto Lentini Giuseppe

Prima lady De Cesco Lidia

Primo Senior D’Aquino Gaetano